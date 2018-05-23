Dün Sabah saatlerinde müzik dünyasını üzen bir gelişme yaşandı. Şarkıları dilden dile dolaşan Gökhan Kırdar'ın Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı belirtildi. Ünlü şarkıcının ağzından kan geldiği ve göğüs bölgesinde şiddetli ağrılar olduğu öğrenildi. Başarılı şarkıcının yakınları ve hayranları da hastaneye akın etti. Doktorlar, Kırdar'ın durumuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak yakınları, Kırdar'ın Pazar gününden beri hastanede olduğunu söyledi. Gökhan Kırdar Aydın doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu sanatçı Gökhan Kırdar 1994 yılında ilk albümü Serseri mayın ile müzik piyasasındaki yerini almış ve özellikle Yerine Sevemem isimli şarkı ile büyük bir çıkış yakaladı. Müziğini icra etmeye devam eden Gökhan Kırdar son dönemlerde ise sinema ve dizilerin müziklerini hazırladı. Kısa sürede de büyük övgüler aldı.
Kırdar korkuttu
Ünlü müzisyen Gökhan Kırdar’ın Pazar gününden beri yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Başarılı sanatçının hayranları da hastaneye koştu
Etiketler: Gökhan Kırdar , Yıldız Teknik Üniversitesi , yoğun bakım
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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