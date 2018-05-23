MİT ve Genelkurmay binalarını vuran helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Kara Havacılık Komutanlığı davasında, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KAPAN'A 29 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS İSTEMİ

Orgeneral Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan'ın 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.