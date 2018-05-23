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Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı mütalaasını açıkladı

ve Genelkurmay binalarını vuran helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasını açıkladı! Hainlere müebbet...

ve Genelkurmay binalarını vuran helikopter pilotlarının da yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Kara Havacılık Komutanlığı davasında, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için de 4 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış cezası istendi.

KAPAN'A 29 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS İSTEMİ
Orgeneral Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan'ın 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 11:34
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