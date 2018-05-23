İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Google'ın X adındaki gizli araştırma birimi tarafından 2016 yılında hazırlanan sekiz dakikalık bir videonun dışarıya sızdığını bildirdi. Haberde, "Google, insanların davranışlarını manipüle etmek ve tüm canlıların faydasına olacak sonuçlar elde etmek için bireyler hakkında topladığı devasa büyüklükteki verileri kullandığı bir gelecek tahayyül ediyor" denildi.
Google’ın sinsi planı
- 23 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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