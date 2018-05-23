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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT 1 özel yayınında 24 Haziran seçimlerini ve gündemi değerlendiriyor.

Erdoğan sözlerine ''yorgunluk yok dersek yanlış olur ancak biz bunu hissetmiyoruz'' diyerek başladı.

Kampanya'nın Erzurum'dan başlayacağını belirten Erdoğan ''Cumartesi oradayız'' dedi.

TRT ekranlarında sorularını yanıtlayan Erdoğan, " 31 miting gerçekleştireceğiz, bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak'' dedi.

Erdoğan ''Evde iftar yapacak mısınız'' sorusuna ''İftarı yapmazsak sahuru muhakkak evde yapacağız'' dedi.

Erdoğan milletvekili listesine dair ''İsimler ile tek tek ilgilenebildiniz mi'' sorusuna ''Önceki yıllarda fırsat bulabiliyordum fakat (seçim) erkene alınınca önceden planlanmış seyyahatler tüm çalışmaları adım adım takip etmemi engelledi, uykusuz da kalsak takip ettik'' şeklinde cevap verdi.

Alt komisyona değinen Erdoğan ''Arkadaşlar olumlu not verdiyse benim başında olduğum üst komisyona gelindi. Bu komisyonda benim başkanlığımda Binali Bey ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcım,kadın ve gençlik kolları başkanım ve alt komisyonda bu işin sorumlusu arkadaşımız da katıldı ve üst komisyon çalışmasını yürüttük, nihayi kararı verdik'' dedi.

ADAYLAR HAKKINDA İSTİHBARAT SÜRECİ

Erdoğan, vekiller içerisine örgütlerden sızma olmaması için titizlik gösterildiğinin altını çizerek, PKK, DEAŞ ve FETÖ olmaması için istihbarat çalışmaları yapıldığını aktardı. Erdoğan ''Tabi bunları son anlarına kadar adeta GBT'si denilebilecek istihbarat çalışmasını yaptık. Burada bir FETÖ, PKK'lı olmaması gerekir'' dedi.

Erdoğan ''7000 i aşkın kişi içerisinde 600 adayın olduğu milletvekili listemize giremeyen kişiler samimiyetle gönül verdiyseler bu kardeşlerimiz de bu süreçte yoğun koşturacaklar ve çalışacaklar'' dedi.



Erdoğan ''Biz ülkeyi tanımışız, bu vatanın neresinde ne eksik biliyoruz, biz sıfırdan başlamıyoruz, o tanınan noktadan devam edeceğiz'' dedi. Erdoğan ''Çıırak olarak girmiyoruz, kalfa olarak da girmiyoruz, usta olarak giriyoruz. Ben anlayışı ile değil biz anlayışı olarak giriyoruz. 20 yıllık bir tecrübe ile giriyoruz'' dedi.

Erdoğan ''Bürokratik oligarşinin ayağımızdaki prangalarını atacağız, icraatlarımız ortada, biz ne dediysek yaptık'' dedi. Erdoğan ''Burada yapmış olanlar var, millet icraat bekliyor'' şeklinde konuştu.



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