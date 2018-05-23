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23 ilde FETÖ operasyonu: 70 asker hakkında gözaltı kararı

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 'nde görevli 43'ü muvazzaf, 70 askeri hakkında yakalama kararı verildi.

70 asker hakkında gözaltı kararı!

Şüphelilerin yakalanması için bugün eş zamanlı olarak başlatılan operasyon sürüyor. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının vermiş olduğu ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda nde görevli askeri personele yönelik çalışma başlatıldı. Bunun üzerine bu sabah eş zamanlı olarak Konya merkezli 23 ilde 43'ü muvazzaf 70 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı. 27 şüphelinin soruşturma kapsamında daha önceden açığa alındığı ve görevden ihraç edildiği belirtildi. Gözaltıların olduğu ve operasyonun sürdüğü belirtildi.

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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba 08:53
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