;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. 'Uğur'suz liste
  2. Polisiye 'Roman'

Kayıp prens

Muhammed bin Selman’ın 21 Nisan’dan beri her gün aradığı ’ı aramadığı ortaya çıktı. Suudi in o gün düzenlenen darbe girişiminde vurularak öldürüldüğü iddia edildi

Kayıp prens
Suudi Arabistan i Muhammed bin Selman'ın öldüğü bir kez daha gündeme getirildi. basını geçen hafta Suudiler'in örnek olarak gösterdiği prensin öldüğünü yazarken Kraliyet sözcülerinden Bedr el-Asakir ise bu iddiaları prensin bir fotoğrafını Twitter üzerinden yayınlayarak yalanladı. Ancak sosyal medyada yer alan bazı iddialarda da fotoğrafın eski olduğu belirtildi. Hatta fotoğrafta prensin yüzü görülmediği de belirtildi.



BİR AYDIR SES YOK...
Bu iddialar gündemdeki yerini korurken, ABD medyası da prensin ölmüş olabileceğini yazdı. Post gazetesi Muhammed bin Selman'ın her gün Beyaz Saray ile görüştüğünü ancak bu durumun bir süredir kesildiğini vurgulandı. 21 Nisan'da gerçekleşen ve "İzinsiz uçan drone vuruldu" denilerek açıklanan Riyad'daki darbe iddialarından beri prensin Beyaz Saray'daki muhataplarını aramadığı yazılırken, Muhammed bin Selman'ın bu olayda yaralandığı ve ardından hayatını kaybettiği iddia edildi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar