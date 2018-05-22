Kayıp prens

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın öldüğü bir kez daha gündeme getirildi. İran basını geçen hafta Suudiler'in örnek olarak gösterdiği prensin öldüğünü yazarken Kraliyet sözcülerinden Bedr el-Asakir ise bu iddiaları prensin bir fotoğrafını Twitter üzerinden yayınlayarak yalanladı. Ancak sosyal medyada yer alan bazı iddialarda da fotoğrafın eski olduğu belirtildi. Hatta fotoğrafta prensin yüzü görülmediği de belirtildi.
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Bu iddialar gündemdeki yerini korurken, ABD medyası da prensin ölmüş olabileceğini yazdı. New York Post gazetesi Muhammed bin Selman'ın her gün Beyaz Saray ile görüştüğünü ancak bu durumun bir süredir kesildiğini vurgulandı. 21 Nisan'da gerçekleşen ve "İzinsiz uçan drone vuruldu" denilerek açıklanan Riyad'daki darbe iddialarından beri prensin Beyaz Saray'daki muhataplarını aramadığı yazılırken, Muhammed bin Selman'ın bu olayda yaralandığı ve ardından hayatını kaybettiği iddia edildi.
BİR AYDIR SES YOK...
Bu iddialar gündemdeki yerini korurken, ABD medyası da prensin ölmüş olabileceğini yazdı. New York Post gazetesi Muhammed bin Selman'ın her gün Beyaz Saray ile görüştüğünü ancak bu durumun bir süredir kesildiğini vurgulandı. 21 Nisan'da gerçekleşen ve "İzinsiz uçan drone vuruldu" denilerek açıklanan Riyad'daki darbe iddialarından beri prensin Beyaz Saray'daki muhataplarını aramadığı yazılırken, Muhammed bin Selman'ın bu olayda yaralandığı ve ardından hayatını kaybettiği iddia edildi.
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