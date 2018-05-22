;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. ‘Erdoğan’a destek olun!..’
  2. Tosun kardeşler

Eğlence la bitti

Eğlence yangınla bitti
Antalya Kaleiçi'ndeki bir eğlence yerinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan çok sayıda genç, kendilerini mekandan dışarı attı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki tarihi yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangın eğlence mekanındaki gençlere korkulu anlar yaşattı. Olayda can kaybı olmazken, tarihi binada hasar oluştuğu açıklandı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar