Antalya Kaleiçi'ndeki bir eğlence yerinde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında içeride bulunan çok sayıda genç, kendilerini mekandan dışarı attı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki tarihi yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangın eğlence mekanındaki gençlere korkulu anlar yaşattı. Olayda can kaybı olmazken, tarihi binada hasar oluştuğu açıklandı.
Eğlence yangınla bitti
- 22 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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