Efsaneler ölmez şekil değiştirir!

Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğundaki efsane kadroda yer alan Suat Kaya'nın son hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Futbolculuk kariyeri sona erdikten sonra teknik direktörlüğe başlayan ve şimdilerde TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'u çalıştıran Suat Kaya'nın saç stili, binlerce yorum aldı.
2000
Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu:
SAÇA Suat Kaya'yı ekmişler.
MENEMENSPOR, Suat'la, Suat da saçlarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SUAT Kaya'nın yeni saç kavurması.
SAÇSIZ geçen yılların intikamını alıyor.
SAÇLARIM lens değil.
PERUĞA Suat Kaya takmışlar.
KÜRK mantolu Madonna, kürk kafalı Suat Kaya.
SUAT Kaya kent ormanı.
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Menemenspor'un teknik direktörü Suat Kaya, sosyal medyada trend topic olmasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı...
2000
Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu:
SAÇA Suat Kaya'yı ekmişler.
MENEMENSPOR, Suat'la, Suat da saçlarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SUAT Kaya'nın yeni saç kavurması.
SAÇSIZ geçen yılların intikamını alıyor.
SAÇLARIM lens değil.
PERUĞA Suat Kaya takmışlar.
KÜRK mantolu Madonna, kürk kafalı Suat Kaya.
SUAT Kaya kent ormanı.
TEPKİLERE CEVAP YOK
Menemenspor'un teknik direktörü Suat Kaya, sosyal medyada trend topic olmasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı...
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