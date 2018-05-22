;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Bodrum yanıyor
  2. Düğün

Efsaneler ölmez şekil değiştirir!

lı eski futbolcu ’nın yeni saçı, yı salladı. Ekme mi peruk mu olduğu anlaşılamayan saçlar, trend topic oldu

Efsaneler ölmez şekil değiştirir!
Galatasaray'ın şampiyonu olduğundaki efsane kadroda yer alan Suat Kaya'nın son hali sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Futbolculuk kariyeri sona erdikten sonra teknik direktörlüğe başlayan ve şimdilerde 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'u çalıştıran 'nın saç stili, binlerce yorum aldı.


2000

Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu:

SAÇA Suat Kaya'yı ekmişler.
, Suat'la, Suat da saçlarla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
SUAT Kaya'nın yeni saç kavurması.
SAÇSIZ geçen yılların intikamını alıyor.
SAÇLARIM lens değil.
PERUĞA Suat Kaya takmışlar.
KÜRK mantolu Madonna, kürk kafalı Suat Kaya.
SUAT Kaya kent ormanı.



TEPKİLERE CEVAP YOK
Menemenspor'un teknik direktörü Suat Kaya, da trend topic olmasıyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı...

Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar