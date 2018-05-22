Dayakmetre!

İstanbul'da sayıları 20 bini bulan taksiciler ile Uber şoförleri arasındaki rekabet şiddetlendi! Uber şoförlerine saldırı haberleriyle gündeme gelen taksiciler, yine terör estirdi. Olay, önceki akşamnda meydana geldi. Uçaktan inen 3'ü kadın 4 kişi,'nin kullandığı minibüse bindi. Bunu gören taksiciler, aracızannetti. Taksiciler, minibüsün önünü kesip içindekileri yaka paça araçtan indirdi. Saldırganlar, daha sonra sürücüyü ve yolcuları darp etti. Olayın ardından Uber sandıkları aracın bir şirket minibüsü olduğunu öğrenen saldırganlar, hızla olay yerini terk etti. Skandal anlar ise kameralarca görüntülendi.'Uber' sanıp minibüse saldırdılar