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Çöplükte yasak aşk infazı

Çöplükte yasak aşk infazı
Konya'da yaşayan Ramazan Tanı, komşusu Hüseyin Yeni'nin (29) eşiyle ilişkisi olduğunu öğrendi. Tanı, önceki gece evine gittiği Yeni'yi, konuşmak istediğini söyleyerek, otomobiline bindirdi. Yeni'yi bir çöplüye götüren Tanı, aracını yol kenarına park etti. Ardından otomobilindeki av tüfeğini alarak Yeni'yi kurşuna dizdi. Cinayetin ardından katil zanlısı, Yeni'nin ağabeyi Hasan Yeni'yi arayarak "Kardeşini öldürdüm, gel cesedini al" dedi. Olay yerinde kardeşinin cesediyle karşılaşan Yeni, sinir krizi geçirdi. Polis, kaçan katili her yerde arıyor.


Halit TURAN
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