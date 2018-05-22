Cesur yürek

'da Türk dostu politikacıya saldıran faşistlere tepki yağdı. Politikacıyı linçten kurtaran kadın ise gerçek bir kahramandı.Türkler'e övgüler yağdırdı. Çıktığı her platformda,ifadesini kullandı. Bu açıklamalar,kızdırdı. Boutaris, geçen Cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte milliyetçilerin saldırısına uğradı. Saldırgan grup,diye bağırarak Boutaris'i tekmeleyip yumrukladı. Boutaris, saldırganların elinden güçlükle alındı. Faşist saldırının ardından Boutaris'i kurtaran isim ortaya çıktı., Boutaris'i fanatik Yunanlılar'ın elinden kurtarmak için canını hiçe saydı. Kendisini siper ederek Boutaris'i ölümden kurtardı.ilan edilen Kalipso içingibi yorumlar yapıldı.