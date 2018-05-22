Cesur yürek

Yunanistan'da Türk dostu politikacıya saldıran faşistlere tepki yağdı. Politikacıyı linçten kurtaran kadın ise gerçek bir kahramandı. Selanik Belediye Başkanı Yannis Boutaris (76) Türkler'e övgüler yağdırdı. Çıktığı her platformda, "Türkler bizim kardeşimiz" ifadesini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye düşmanlarını kızdırdı. Boutaris, geçen Cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte milliyetçilerin saldırısına uğradı. Saldırgan grup, "Türk tohumu" ve "Pis Türk" diye bağırarak Boutaris'i tekmeleyip yumrukladı. Boutaris, saldırganların elinden güçlükle alındı. Faşist saldırının ardından Boutaris'i kurtaran isim ortaya çıktı.
Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi Başkanı Gula Kalipso, Boutaris'i fanatik Yunanlılar'ın elinden kurtarmak için canını hiçe saydı. Kendisini siper ederek Boutaris'i ölümden kurtardı. Yunan basını, cesur kadını manşetlere taşıdı. "Kahraman" ilan edilen Kalipso için "Bravo", "Bu kadına tebrikler" gibi yorumlar yapıldı. Selanik Belediye Başkanı Boutaris'e yapılan çirkin saldırı sırasında sadece 4 polis memurunun görevlendirilmesi ise eleştirilere yol açtı.
Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclisi Başkanı Gula Kalipso, Boutaris'i fanatik Yunanlılar'ın elinden kurtarmak için canını hiçe saydı. Kendisini siper ederek Boutaris'i ölümden kurtardı. Yunan basını, cesur kadını manşetlere taşıdı. "Kahraman" ilan edilen Kalipso için "Bravo", "Bu kadına tebrikler" gibi yorumlar yapıldı. Selanik Belediye Başkanı Boutaris'e yapılan çirkin saldırı sırasında sadece 4 polis memurunun görevlendirilmesi ise eleştirilere yol açtı.
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