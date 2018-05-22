Bodrum yanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki akşam 22.00 sıralarında vahşi çöp depolama alanında çıkan yangın saatlerdir söndürülemedi. Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan vahşi çöp depolama alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ormanlık ve makilik alana yakın bir bölgede çıkan yangının çevreye yayılmadan kontrol altına alınması için iş makineleriyle alevlerin üzerine kum ve toprak döküldü. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen yangın saatlerdir söndürülemezken, vatandaşlar CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Özellikle turizm sezonunda Bodrum'da çıkan bu yangınlar turizmi de olumsuz etkiliyor" dedi. Bodrum Tohum Derneği Gönüllüsü Haluk Ortaç, vahşi katı atık depolama tesislerinde yaşanan yangınların Bodrum'un kanayan yarası olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: Maalesef bugüne kadar bir çözüm bulunamadı. Vahşi depolamadan bir an önce vazgeçilmeli.
Yangınlar, vatandaşları da tedirgin ediyor.
Kenan GÜRBÜZ
Yangınlar, vatandaşları da tedirgin ediyor.
Kenan GÜRBÜZ
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