YOLCU otobüsünde yapılan sıcak içecek servisi, bir yolcunun canını yaktı. Davaya intikal eden olay, 2011'de yaşandı. Almanya'da yaşayan H.U.B., yıllık iznini geçirmek için Türkiye'ye gelerek, İzmir'den Ankara'ya gitmek için bir otobüs firmasından bilet aldı. Yolculuk sırasında araçtaki su ısıtıcısının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Kalça ve bel bölgesinde ikinci derece yanık oluşan H.U.B., hastaneye kaldırıldı. Tedavisi Almanya'da da devam eden gurbetçi, 8 hafta iş göremezlik raporu aldı. Otobüs firması ise tedavi giderlerini karşılamadı. Bunun üzerine H.U.B., şirkete 8 bin lira maddi ve 20 bin lira manevi tazminat davası açtı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, otobüs firmasının tam kusurlu olduğunu vurguladı. Mahkeme, H.U.B.'ye 6 bin 300'ü maddi, 17 bin lirası manevi olmak üzere 23 bin 300 lira ödenmesini kararlaştırdı. H.U.B'nin avukatı Seda Ballıkaya, müvekkilinin yasal faizle yaklaşık 45 bin lira alacağını anlattı. Ballıkaya, "Bu tür olaylarda firma ve çalışanları sorumlu. Vatandaş, böyle bir olayla karşılaştığında yasal haklarını aramalı" ifadelerini kullandı.
Sıcak para!
Otobüste üzerine kaynar su dökülen yolcu, fena halde yandı. Şirkete dava açtı. 23 bin 300 lira tazminat kazandı
Etiketler: İzmir , Asliye Ticaret Mahkemesi
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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