Lübnanlı yönetmen Nadine Labaki, Capharnaum isimli filmiyle 71'inci Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülünü kazandı. Bu ödülü alan ilk Arap kadın olarak tarihe geçti. Labaki törende yaptığı konuşmada ödülünü sığınmacılara ve yoksullara adadı. Konuşmasında "Filmde rol alan çocukları çok önemsiyorum. Umarım bu film, bu çocukların sesini duyurur ve bir tartışma başlamasına neden olur" ifadesini kullandı. Filmin 13 yaşındaki Suriyeli göçmen oyuncusu da Cannes'daki herkesin kalbini kazandı.
Özel ödül sığınmacılara
Etiketler: Sığınmacı , Nadine Labaki , Capharnaum
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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