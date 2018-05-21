Lübnan'da kadınlar yola çıktı. Bayanlara özel ilk kez bir otomobil yarışı önceki gün start aldı. Klasik araçlarla yapılan ve dün sonlanan yarışa aralarında Fransa, İngiltere, Çin ve Cezayir'den gelen kadınların da bulunduğu 28 sürücü katıldı. Başkent Beyrut'un kuzeyindeki Kislik'te bulunan Lübnan Otomobil ve Turing Kulübü'nden başlayan yarışta, sürücüler ülkeyi bir uçtan bir uca kat edecek. Bekaa Vadisi'nden geçecek sürücüler Suriye sınırı boyunca ilerleyecek.
Lübnan’da bir ilk...
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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