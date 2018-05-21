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’da bir ilk...

Lübnan’da bir ilk...
Lübnan'da kadınlar yola çıktı. Bayanlara özel ilk kez bir otomobil yarışı önceki gün start aldı. Klasik araçlarla yapılan ve dün sonlanan yarışa aralarında Fransa, İngiltere, Çin ve Cezayir'den gelen kadınların da bulunduğu 28 sürücü katıldı. Başkent Beyrut'un kuzeyindeki Kislik'te bulunan Otomobil ve Turing Kulübü'nden başlayan yarışta, sürücüler ülkeyi bir uçtan bir uca kat edecek. Bekaa Vadisi'nden geçecek sürücüler sınırı boyunca ilerleyecek.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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