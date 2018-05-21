Kulağınıza kupa olsun

2018 FIFA Dünya Kupası'nın Rusya'da yapılması kararlaştırıldı. Ruslar büyük bir hızla turnuvaya hazırlanmaya başladı. 14 Haziran'da başlayacak olan turnuvanın 11 kentte oynanacağı açıklandı. Rusya etkinliğin sorunsuz geçmesi için seferberlik başlatırken, Rusya karşıtı lobi de iş başındaydı. Pek çok ülkede "Rusya'da dikkat edilmesi gerekenler" başlıklı kitapçık hazırlandı. Brezilyalı globo. com sitesi, dondurucu soğuk, Sovyet tarzı mimari, kötü Wi-Fi ve iyi güvenlik durumunun Moskova'nın genel özellikleri olduğunu yazdı. Sitede taraftarların masada boş şişe bırakmama, kapalı alanlarda ıslık çalmama, eşikte tokalaşmama gibi konulara dikkat etmesi gerektiği anlatıldı. Ayrıca site Rusya'nın herhangi bir kentinde bir eve girerken ayakkabıların çıkarılması, siyasetten konuşulmaması ve aile hakkında şakalar yapılmaması konusunda uyardı.
O BAYRAĞA DİKKAT
The Times da İngiliz polisinin beyaz üzerine kırmızı hac olan Aziz George bayrağını düşmanca ve emperyalist görülebileceği nedeniyle taşınmaması gerektiği uyarısını aktardı. Gazetede ayrıca İngiliz taraftarların Volgograd'da gerçekleşecek İngiltere-Tunus maçı sırasında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Rus fanatiklerin tehlikeli olabileceği açıklandı.
YAŞLILARA YER VERİN
İngiliz The Sun gazetesinin taraftarlara yaptığı tavsiye ise içki içerken dikkatli olmaları oldu. The Sun, "Rusya'da mutlaka geleneksel lahana çorbası borşç için. Yaşlılara, özellikle de toplu taşımada yer verin. İçki içerken yemek yemeyi unutmayın" diyerek uyarılarını sıraladı. Ukrayna ise kendisinden beklenen açıklamayı yaptı. Ukrayna basınında "Turnuvayı televizyondan da izleyebilirsiniz. Rusya'ya gitmeyin" denildi.
Arjantin Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nı izlemek için Rusya'ya gidecek olan Arjantinliler için bir kitap hazırladı! Rus kadınların nasıl 'baştan çıkarılabileceği'ni anlattı! Bunu duyan Ruslar çıldırdı. Bunun üzerine tangocular geri adım attı. Aralarında Messi gibi ünlü yıldızların bulunduğu Arjantin Milli Takımı özür dileyip "Bu ifadeler bizim görüşlerimizi yansıtmıyor" açıklamasını yaptı!
O BAYRAĞA DİKKAT
The Times da İngiliz polisinin beyaz üzerine kırmızı hac olan Aziz George bayrağını düşmanca ve emperyalist görülebileceği nedeniyle taşınmaması gerektiği uyarısını aktardı. Gazetede ayrıca İngiliz taraftarların Volgograd'da gerçekleşecek İngiltere-Tunus maçı sırasında dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Rus fanatiklerin tehlikeli olabileceği açıklandı.
YAŞLILARA YER VERİN
İngiliz The Sun gazetesinin taraftarlara yaptığı tavsiye ise içki içerken dikkatli olmaları oldu. The Sun, "Rusya'da mutlaka geleneksel lahana çorbası borşç için. Yaşlılara, özellikle de toplu taşımada yer verin. İçki içerken yemek yemeyi unutmayın" diyerek uyarılarını sıraladı. Ukrayna ise kendisinden beklenen açıklamayı yaptı. Ukrayna basınında "Turnuvayı televizyondan da izleyebilirsiniz. Rusya'ya gitmeyin" denildi.
Arjantin Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'nı izlemek için Rusya'ya gidecek olan Arjantinliler için bir kitap hazırladı! Rus kadınların nasıl 'baştan çıkarılabileceği'ni anlattı! Bunu duyan Ruslar çıldırdı. Bunun üzerine tangocular geri adım attı. Aralarında Messi gibi ünlü yıldızların bulunduğu Arjantin Milli Takımı özür dileyip "Bu ifadeler bizim görüşlerimizi yansıtmıyor" açıklamasını yaptı!
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