TAKVİM, Çorum Ulu Mezarlık'ta yaşanan olayın perde arkasına ulaştı. Genç kızın, ismini vermek istemeyen yakınları evlatlarının gizemli değil rahatsızlığından dolayı mağdur olduğunu açıkladı. Yakınları, "Çocuğumu taşlarla, sopalarla beklediler. Gelse linç edeceklerdi. Ruhsal sıkıntısı olan evladımı, çekirdek çitleyip, film izler gibi izlediler" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, 'hayalet kız' olarak adlandırılan 15 yaşındaki kızın, yıllardır o bölgede yaşayan işçi bir baba ve ev hanımı bir annenin üç çocuğundan en büyüğü olduğu öğrenildi. Genç kızın ruhsal sorunlar yaşadığını belirten bir aile bireyi de, "Rahatsızdı, tedavi ettirmeye çalışıyorduk, zor bir süreçti.
Son zamanlarda yaşadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınımızı kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşünüyordu. Kafasını takmıştı buna, aslında orada bir mezar değil, onu arıyordu" dedi. Bir başka aile ferdi ise "Herkes olayda macera aradı. Çorum dışından gelmeye başladıklarını duyduk, çocuğumuz mağduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarmış. İnanın bu süreci izlerken kanımız dondu. Çok yıprandık, çok mağduruz, herkese sesleniyoruz yapmayın, insani bir duruma bu tavır, yapılanlar yanlış. Bu yaşananlardan ders çıkarın" diye konuştu.
BAZI MEZARLAR TAHRİP OLDU
Olayla yakından ilgilenen ve aile ile görüştüğünü belirten bazı Çorumlu vatandaşlar, "1863'te yapılan mezarlığımız ciddi zarar gördü. Kızı aramaya gelenler 155 yıllık mezarları tahrip etti, üzerlerini çiğnedi. Biz artık bu konunun kapanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan tarafından görüntülenen genç kızın, 1982 yılında vefat eden Fatma Çiftçi'yi ziyaret ettiği belirlenmişti.
Hayalet kızı görmek isteyen gençler, mezarlıkta pusuya yatmıştı.
Tülay CANBOLAT
Son zamanlarda yaşadığı bu rahatsızlık sonucu, çok sevdiği bir yakınımızı kaybettiğini ve mezarının orada olduğunu düşünüyordu. Kafasını takmıştı buna, aslında orada bir mezar değil, onu arıyordu" dedi. Bir başka aile ferdi ise "Herkes olayda macera aradı. Çorum dışından gelmeye başladıklarını duyduk, çocuğumuz mağduriyetinde kaybolurken onlar film izlemeye geliyorlarmış. İnanın bu süreci izlerken kanımız dondu. Çok yıprandık, çok mağduruz, herkese sesleniyoruz yapmayın, insani bir duruma bu tavır, yapılanlar yanlış. Bu yaşananlardan ders çıkarın" diye konuştu.
BAZI MEZARLAR TAHRİP OLDU
Olayla yakından ilgilenen ve aile ile görüştüğünü belirten bazı Çorumlu vatandaşlar, "1863'te yapılan mezarlığımız ciddi zarar gördü. Kızı aramaya gelenler 155 yıllık mezarları tahrip etti, üzerlerini çiğnedi. Biz artık bu konunun kapanmasını istiyoruz" diye konuştu.
Mezarlık görevlisi Fikret Yumutkan tarafından görüntülenen genç kızın, 1982 yılında vefat eden Fatma Çiftçi'yi ziyaret ettiği belirlenmişti.
Hayalet kızı görmek isteyen gençler, mezarlıkta pusuya yatmıştı.
Tülay CANBOLAT
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