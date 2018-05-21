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İzmir'deki FETÖ davasında karar çıktı

İzmirdeki FETÖ davasında ceza yağdı

İzmir'deki FETÖ davasında 104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

21 sanık Cumhurbaşkanına suikast girişimine yardım etme suçundan 20 yıl cezaya çarptırıldı.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 14:25
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