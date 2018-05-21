İzmir'deki FETÖ davasında karar çıktı

İzmir'deki FETÖ davasında 104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
21 sanık Cumhurbaşkanına suikast girişimine yardım etme suçundan 20 yıl cezaya çarptırıldı.
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İzmir'deki FETÖ davasında 104 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
21 sanık Cumhurbaşkanına suikast girişimine yardım etme suçundan 20 yıl cezaya çarptırıldı.
Detaylar geliyor...
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