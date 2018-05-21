Her şey güzel olmadı

Eski koca iki çocuğunun annesine kabusa yaşattı. Olay Antalya'da yaşandı. Azerbaycan'da ilkokul öğretmeni 30 yaşındaki Sevinç Kerimova, 5 yıl önce eşi reklam ajansı sahibi Elmir A.'dan (34) şiddet gördüğü için ayrıldı. Türkiye'de yaşayan Elmir A., bir ay önce "Her şey güzel çok olacak senin için. Çocuklarıma bakacağım, sizin başınızda duracağım" diyerek genç kadını Antalya'ya getirdi. İddiaya göre Kerimova'yı fuhuşa zorladı. Azeri kadın tecavüzden kurtuldu ama şiddet görmeye başladı. Öfkeli adam, kadını dövüp 11'inci kattan atmaya çalıştı. Kadın karakola gidip şikayetçi oldu. Elmir A. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Elmir'in Azeri vatandaşı başka bir kadınla evli olduğu ortaya çıktı. Vücudundaki morluklarla ve iki çocuğuyla ortada kalan Kerimova'ya ise komşuları sahip çıktı. Aralarında para toplayarak otobüs bileti alan site sakinleri, kadını ülkesine gönderdi.
ÇOCUKLARIM İÇİN!
Yaşadığı korku dolu günleri anlatan Kerimova, "Eski eşimle şiddet uyguladığı için ayrılmıştık. Çenemi ve dişimi kırmıştı. Bu nedenle Azerbaycan'da bir yıl hapis cezası almıştı. Bir ay önce yanımıza gelerek 'Sizin başınızda duracağım. Çocuklarıma bakacağım. Her şey çok güzel olacak, eşyalarını sat Antalya'ya gidelim' dedi. Bir kadın mutlu olmayı, çocuklarının analı babalı büyümesini ister. İnandım geldim ama bir öğretmen olarak söylemeye utandığım şeylerle karşılaştım. Karşı koymasaydım beni fuhuşa sürükleyecekti" dedi. 8 yaşındaki Zeynep ise "Babam çok kötü bir insan. Bizi buraya getirdi iyi yaşayacaksınız diye. Sözüne inanıp geldik ama burada onun dediği gibi değildi. Gözümün önünde annemi dövüyordu. Annemi kurtarmak için onu dışarı attım, kapıyı kilitledim. Anneme yardım edebilir misiniz? Bir daha şiddet görmesin" diye konuştu.
ÇOCUKLARIM İÇİN!
Yaşadığı korku dolu günleri anlatan Kerimova, "Eski eşimle şiddet uyguladığı için ayrılmıştık. Çenemi ve dişimi kırmıştı. Bu nedenle Azerbaycan'da bir yıl hapis cezası almıştı. Bir ay önce yanımıza gelerek 'Sizin başınızda duracağım. Çocuklarıma bakacağım. Her şey çok güzel olacak, eşyalarını sat Antalya'ya gidelim' dedi. Bir kadın mutlu olmayı, çocuklarının analı babalı büyümesini ister. İnandım geldim ama bir öğretmen olarak söylemeye utandığım şeylerle karşılaştım. Karşı koymasaydım beni fuhuşa sürükleyecekti" dedi. 8 yaşındaki Zeynep ise "Babam çok kötü bir insan. Bizi buraya getirdi iyi yaşayacaksınız diye. Sözüne inanıp geldik ama burada onun dediği gibi değildi. Gözümün önünde annemi dövüyordu. Annemi kurtarmak için onu dışarı attım, kapıyı kilitledim. Anneme yardım edebilir misiniz? Bir daha şiddet görmesin" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.