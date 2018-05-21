TÜRKİYE'nin en köklü okullarından Galatasaray İlkokulu'nda kura heyecanı yaşandı. Galatasaray İlkokulu'na kurayla alınacak 50 öğrenci kontenjanı için 5 bin 939 başvuru yapıldı. 30 Eylül 2011 ve 30 Eylül 2013 tarihleri arasında doğanların katılabildiği kura için aileler sabah erken saatlerde okul bahçesinde toplandı. 50 kişinin kabul edileceği okula binlerce başvuru gelince, okul bahçesinde adım atacak yer kalmadı. Kurada isimleri çıkmayanlar büyük üzüntü yaşarken, ilkokul için kayıt hakkı kazananlar sevinç çığlıkları attı. Aday öğrenciler başvuru için kişi başı 700 TL öderken, 5 bin 939 başvurunun alındığı kuradan 4 milyon 157 bin 300 TL gelir elde edildiği açıklandı. Galatasaray İlkokulu'na ön kayıtlar 21, 22, 23 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılacak. Kontenjanın dolmaması halinde listedeki adaylar için 28 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da tekrar kura çekilişi yapılacak.
Galatasaray izdihamı
50 kişinin kabul edileceği Galatasaray İlkokulu’na yaklaşık 6 bin öğrenci başvuru yaptı. Kura çekimi sırasında okulun bahçesinde adım atacak yer kalmadı.
Etiketler: Galatasaray , Türkiye
- 21 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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