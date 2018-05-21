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'de büyük kavga

'de milletvekili aday listelerinin açıklanmasının ardından krizi yaşanıyor.

CHPde büyük kavga

'de milletvekili aday listeleri açıklandı, ortalık karıştı. 'ın Saadet Partisi kontenjanından İstanbul milletvekili adaylığına Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyük tepki oluştu.

CHP İstanbul İl Başkanı , Altan Tan'ın adaylığına karşı çıkarak "istifa ederim" restini çekti.

Parti tabanı ve teşkilatlarından da Altan Tan'ın adaylığı nedeniyle 'na büyük baskı yapıldığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tepkiler nedeniyle Altan Tan isminden vazgeçtiği ve bunu parti yetkililerine bildirdiği iddia edildi.

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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 11:06
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