CHP'de milletvekili aday listeleri açıklandı, ortalık karıştı. Altan Tan'ın Saadet Partisi kontenjanından İstanbul milletvekili adaylığına Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde büyük tepki oluştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Altan Tan'ın adaylığına karşı çıkarak "istifa ederim" restini çekti.

Parti tabanı ve teşkilatlarından da Altan Tan'ın adaylığı nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük baskı yapıldığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tepkiler nedeniyle Altan Tan isminden vazgeçtiği ve bunu parti yetkililerine bildirdiği iddia edildi.