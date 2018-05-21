Çakma ürün satmanın adı: Dolandırıcılık

Bir telefon şirketinden aldığım telefon replika çıktı. Dava açmak istiyorum. Nelere dikkat etmeliyim?
Aldığınız telefon replika çıktıysa burada basit bir ayıp değil, Türk Ceza Kanunu gereği diğer unsurları da varsa dolandırıcılık suçu gündeme gelebilir. Bu konuda suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Telefonunuzu değiştirmek ve iade ederek paranızı almak şeklinde seçimlik haklarınız vardır. İl veya İlçe tüketici hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini sağlayabilirsiniz.
ESKİ EŞE ÇOCUĞUNU GÖSTERMEMEK VELAYET DEĞİŞİMİ NEDENİDİR
Eşim, son 6 aydır çocuğumu göstermiyor. Yasal olarak hakkımı kullanamıyorum. Polisle gittiğim halde bir çözüm olmadı. Dava açarsam bir çözüm olur mu?
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.
EV SAHİBİ, SÖZLEŞME GÜNÜ GEÇTİYSE KİRACIYI EVDEN ÇIKARAMAZ
Oturduğum ev için 3 yıl önce kontrat yaptım. Her yıl enflasyon zammı ile yola devam ediyorduk. Şimdi yeni dönem için 2 ay geçti ve evden çıkmamı istiyor. Evden çıkmazsam dava açacağını söyledi. Hakaretler etti. Hakaret davası açacağım. Aynı zamanda evde kalmak için nasıl dava açabilirim?
Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız ( örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödemeniz) ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur. Hakaret konusunda ise suç duyurusunda bulunabilir ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken husus suç duyurusunda bulunmak için hakaret edebi ve hakareti öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 aylık şikayet süreniz bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücüdür, geç kalmanız halinde savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir.
AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL
Aldığınız telefon replika çıktıysa burada basit bir ayıp değil, Türk Ceza Kanunu gereği diğer unsurları da varsa dolandırıcılık suçu gündeme gelebilir. Bu konuda suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Telefonunuzu değiştirmek ve iade ederek paranızı almak şeklinde seçimlik haklarınız vardır. İl veya İlçe tüketici hakem heyetine başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini sağlayabilirsiniz.
ESKİ EŞE ÇOCUĞUNU GÖSTERMEMEK VELAYET DEĞİŞİMİ NEDENİDİR
Eşim, son 6 aydır çocuğumu göstermiyor. Yasal olarak hakkımı kullanamıyorum. Polisle gittiğim halde bir çözüm olmadı. Dava açarsam bir çözüm olur mu?
Eşinizin size çocuğunuzu göstermemesi velayet hakkının kötüye kullanılmasıdır. Çocuğunuzu mahkemenin kişisel ilişki tesisi için belirlediği günlerde icra kanalı ile çocuğunuzu teslim alabilirsiniz. Eşinizin bu davranışına devam etmesi çocuğu size göstermemesi çocuğun velayetinin değiştirilmesine sebep olabilir. Eşinizi bu konuda uyarın, velayet konusunda talebiniz varsa velayet hakkının değiştirilmesi davası açabilir, çocuğunuzun yüksek menfaatine de uygun düşmesi halinde çocuğunuzun velayetini alabilirsiniz.
EV SAHİBİ, SÖZLEŞME GÜNÜ GEÇTİYSE KİRACIYI EVDEN ÇIKARAMAZ
Oturduğum ev için 3 yıl önce kontrat yaptım. Her yıl enflasyon zammı ile yola devam ediyorduk. Şimdi yeni dönem için 2 ay geçti ve evden çıkmamı istiyor. Evden çıkmazsam dava açacağını söyledi. Hakaretler etti. Hakaret davası açacağım. Aynı zamanda evde kalmak için nasıl dava açabilirim?
Ev sahibiniz kira kontratının bitiminden önce kira sözleşmesinde belirtilen şekilde kira sözleşmenizi fesh etmediyse, bu sözleşme aynı şartlarla 1 yıl daha uzamış sayılacaktır. Dolayısıyla kira sözleşmeniz aynı koşullarla 1 kira dönemi daha uzadı. Kira sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluklarınızı yerine getiriyorsanız ( örneğin kirayı belirtilen sürelerde düzenli bir şekilde ödemeniz) ev sahibiniz sizin aleyhinize tahliye davası açsa dahi bu dava genel olarak reddedilecektir. Sizin kira ilişkiniz nedeniyle herhangi bir dava açmanıza gerek yoktur. Hakaret konusunda ise suç duyurusunda bulunabilir ve manevi tazminat davası açabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken husus suç duyurusunda bulunmak için hakaret edebi ve hakareti öğrendiğiniz tarihten itibaren 6 aylık şikayet süreniz bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücüdür, geç kalmanız halinde savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir.
AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL
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