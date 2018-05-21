AK Parti'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
AK Parti'nin en genç vekil adayı Elif Nur Bayram kimdir? Nerelidir?
AK Parti milletvekili adaylarını YSK'ya verdi. Listelerde en fazla dikkat çeken isim Elifnur Bayram oldu. Peki 18 yaşındaki vekil adayı olan Elif Nur Bayram aslen nereli? Kaç yaşında? En geç vekil adayı ünvanını alan Elifnur Bayram kimdir? İ
Etiketler: AK Parti , Elif Nur Bayram
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