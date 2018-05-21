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  1. Saadet Partisi'nin adayları belli oldu

'nin en genç vekil adayı kimdir? Nerelidir?

milletvekili adaylarını YSK'ya verdi. Listelerde en fazla dikkat çeken isim Elifnur Bayram oldu. Peki 18 yaşındaki vekil adayı olan aslen nereli? Kaç yaşında? En geç vekil adayı ünvanını alan Elifnur Bayram kimdir? İ

AK Partinin en genç milletvekil adayı Elif Nur Bayram kimdir?
'de en genç milletvekili adayı, Kocaeli'den 11'inci sırada aday gösterilen 18 yaşındaki oldu.
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  • 21 Mayıs 2018, Pazartesi 16:59
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