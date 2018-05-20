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'Sakin' kalamadı

Sakin kalamadı
Ailesini katleden adamın ifadesi kan dondurdu. Olay önceki gün 'da yaşandı. İftar sofrasında cinnet getiren Hamza Sakin (42), önce sofradan aldığı ekmek bıçağını, eşi Havva Sakin'in (38) boğazına sapladı. Yaralanan kadın, can havliyle kendisini dışarıya attı. Bu kez tabancasını çıkaran Sakin, lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile babası Hasan Sakin'e kurşun yağdırdı. Ardından eşinin peşine düşen cani, evin girişindeki sundurmada yakaladığı kadını da kurşunladı. Silah seslerini duyan komşuları jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Psikolojik soruları olan 'in ise ifadesinde, "Görevimi yaptım, huzurluyum" dediği öğrenildi. Sakin'in annesinin ise kolundan ameliyat olduğu ve bir süredir yaşadığı halsizlik nedeniyle hastanede yattığı için olay esnasında evde olmadığı belirlendi. Mahalleli, "Annesi de evde olsaydı 5 cenaze çıkacaktı" derken, ölen 4 aile üyesi, Kurumunda yapılan otopsinin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.



(Havva Sakin)



(Süleyman Sakin)



(Rümeysa Sakin)

TUNA ÇAM
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