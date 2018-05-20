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Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oluyor (CANLI)

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi başladı. YSK Başkanı Sadi Güven canlı yayında açıklama yapıyor...

Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oluyor (CANLI)

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi başladı.

YSK Başkanı Sadi Güven canlı yayında açıklama yapıyor...

AHaber CANLI YAYIN

  • 20 Mayıs 2018, Pazar 14:08
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