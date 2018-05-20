Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oluyor (CANLI)

24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi başladı.
YSK Başkanı Sadi Güven canlı yayında açıklama yapıyor...
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24 Haziran seçimlerinde partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi başladı.
YSK Başkanı Sadi Güven canlı yayında açıklama yapıyor...
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