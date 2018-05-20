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Irkçı restoran
Fransa'da ünlülerin uğrak yeri olan başkent 'in 8. bölgesindeki "" isimli restoranın, , Afrikalı ve Arap müşterilere karşı tutumuna yönelik haber tartışma yarattı. Restoran yönetiminin Müslüman veya Arapça ismi olan kişilerle gelen rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi ve başörtülü kadınlara hizmet verilmemesi için çalışanlara emir vererek sık sık uyarılarda bulunması nedeniyle sosyal medyada sert yorumlar yazıldı. "L'Avenue" restoranın yetkililerinin konuyla ilgili bir kişiyi işten çıkartacağı iddia edildi.
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