Irkçı restoran

Fransa'da ünlülerin uğrak yeri olan başkent Paris'in 8. bölgesindeki "L'Avenue" isimli restoranın, Müslüman, Afrikalı ve Arap müşterilere karşı tutumuna yönelik haber tartışma yarattı. Restoran yönetiminin Müslüman veya Arapça ismi olan kişilerle Afrikalılardan gelen rezervasyon taleplerinin kabul edilmemesi ve başörtülü kadınlara hizmet verilmemesi için çalışanlara emir vererek sık sık uyarılarda bulunması nedeniyle sosyal medyada sert yorumlar yazıldı. "L'Avenue" restoranın yetkililerinin konuyla ilgili bir kişiyi işten çıkartacağı iddia edildi.
Etiketler: Fransa , Paris , Afrikalılardan , müslüman , ırkçı restoran , L'Avenue
- 20 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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