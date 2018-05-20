İşitme engelli genç, hunharca dayak yedi. Vicdanları sarsan olay geçen pazar Şanlıurfa'da meydana geldi. Emrah Şeker, kendisi gibi işitme engelli arkadaşları Tuba B., Hilal T., Cuma S. ve Halil S. ile birlikte halk oyunları kursuna gitti. Kurs çıkışı, evlerine doğru giden işitme engelli gençlerin yanına yaklaşan kimliği saptanmayan üç kişi, kızları taciz etti. Bu sırada Emrah Şeker, kendilerini rahatsız edenlere engel olmak üzere harekete geçti. Ancak zanlılar, Şeker'i tekme tokat dövüp olay yerini terk etti. Genç adam ise aldığı darbeler yüzünden baygınlık geçirdi. Çevredekiler de durumu polise ve 112'ye bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Şeker'in burnunda kırık olduğu ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilme olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından taburcu olan genç, saldırganlardan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Yaşadığı olayı bir türlü unutamadığını ve çektiği acılar yüzünden uyuyamadığını işaret diliyle anlatan Şeker, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi. Kardeşine saldıranlara tepki gösteren Ceylan Şeker ise "Engellilere yönelik böyle bir olayın yapılmasını kınıyorum. Engellilere böyle tepki ve şiddet uygulanmamasını istiyorum. Bu şahısların bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almalarını istiyoruz" dedi. Polisin saldırganları bulmak için başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Elleriniz kırılsın
Şanlıurfa’da şehir magandaları işitme engelli iki genç kıza sarkıntılık yaptı. Kendilerine tepki gösteren işitme engelli Emrah Şeker’i de döverek bayılttı
Etiketler: Şanlıurfa , Emrah Şeker
- 20 Mayıs 2018, Pazar
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