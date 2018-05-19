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Köpek hırsızı kapıyı çaldı

Köpek hırsızı kapıyı çaldı
Adana'da başında kask bulunan bir kişi, Fahri Naci Özgür'ün (63) kapı zilini çaldı. Özgür, kapıyı açınca kasklı kişinin saldırısına uğradı. Özgür'ü tartaklayan saldırgan, daha sonra Fransız Bulldog cinsi 'Herkül' adlı köpeği aldı. Kasklı saldırgan, köpekle birlikte evden ayrılarak kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosiklete binip kaçtı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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