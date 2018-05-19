Kod adı ankesör

Güvenlik birimleri, FETÖ'nün TSK'daki hücre yapılanmasını deşifre etti. 53 bin "ankesörcüyü" deşifre etmek için hassas bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda milyonlarca ankesör araması incelendi. Oluşturulan ankesör irtibat havuzunda yapılan eşleştirmelerle ardışık aranma trafiğine takılanlar tek tek tespit edildi. FETÖ şüphelisi askerlerin telefon numaraları üzerinden de sağlama yapılarak, FETÖ'cü askerlerin birbiriyle ve mahrem imamlarla HTS birliktelikleri çıkarıldı.
Erkam ÇOBAN
Erkam ÇOBAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.