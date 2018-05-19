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Kod adı ankesör

Kod adı ankesör
Güvenlik birimleri, 'nün TSK'daki hücre yapılanmasını deşifre etti. 53 bin "ankesörcüyü" deşifre etmek için hassas bir çalışma yürütüldü. Bu kapsamda milyonlarca ankesör araması incelendi. Oluşturulan ankesör irtibat havuzunda yapılan eşleştirmelerle ardışık aranma trafiğine takılanlar tek tek tespit edildi. FETÖ şüphelisi askerlerin telefon numaraları üzerinden de sağlama yapılarak, FETÖ'cü askerlerin birbiriyle ve mahrem imamlarla HTS birliktelikleri çıkarıldı.


Erkam ÇOBAN
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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