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Kılıçdaroğlu İnce gördü, cumhurbaşkanı adayını yalnız ve parasız bıraktı

Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin, 'deki İnce çatlağını kaleme aldı.

Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin, içerisindeki Kılıçdaroğlu-İnce mücadelesinin perde arkasını yazdı. Şahin, 'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesinden sonra yalnız bırakıldığının altını çizerken, bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını belirtti.

İşte Zafer Şahin'in o yazısı

CHP'de sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Muharrem İnce, kendisine destek vermeyen genel merkez yönetimi ile ipleri koparma noktasına geldi. İnce'nin seçim meydanlarında kendisiyle birlikte görüntü vermeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticilerine tepkili olduğu öğrenildi. CHP kulislerinde genel merkezin İnce'yi bilinçli olarak yalnız bıraktığı, 24 Haziran seçimlerinde kendisini genel başkanlık için iddialı bir konuma taşıyacak oy oranına ulaşmasını engellemek için böyle bir yol izlediği yorumları yapılıyor.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 11:34
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