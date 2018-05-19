Keçileri kaçırmadı!

Şehir hayatının stresinden bıkan Elif Sarıkaya (39), radikal bir karar verdi. 2 dil bilen "Nişantaşı kızı", köye yerleşip keçi yetiştirdi. İstanbul'da doğan Sarıkaya, çocukluğunu Nişantaşı'nda geçirdi. İtalyan Lisesi'ni bitirdi. İtalyanca ve İngilizce öğrendi. Galata'da pastane işletti. Şehir hayatından bıkınca hayvan yetiştirmeye karar verdi. Bunun için Antalya Kaş'a göç etti. Burada 16 keçi satın alan Sarıkaya, önce Trakya bölgesine, geçen yıl da Bilecik'in Vezirhan Beldesi'ne bağlı 10 haneli Zobran Köyü'ne gitti. Burada muhtarlığın kendisine tahsis ettiği ilkokul binasına yerleşti. 5 yılda keçi sayısını 16'dan 70'e çıkaran Sarıkaya, hayvancılığı ve keçilerini çok sevdiğini söyledi. Sarıkaya, "Hayatımda yakından gördüğüm ilk keçi kendi keçilerim oldu" dedi.