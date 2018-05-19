ABD'li karikatürist Michael Ramirez, İsrail tarafından katliama uğrayan Filistinliler'le kendince alay eden bir karikatür çizdi. İki Pulitzer ödülü bulunan Ramirez, Twitter'dan da paylaştığı karikatüründe şehit edilen Filistinlileri "fare" gibi gösterdi. "Bunların hepsi İsrail'in suçu" yazılı alçak karikatürde, farelerin uçurumdan aşağıya atladığı görüldü. Ramirez bu karikatür üzerine büyük tepki aldı.
Karakatür
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.