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İMSAKİYE RAMAZAN
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Karakatür

Karakatür
ABD'li karikatürist Michael , tarafından katliama uğrayan Filistinliler'le kendince alay eden bir karikatür çizdi. İki Pulitzer ödülü bulunan Ramirez, Twitter'dan da paylaştığı karikatüründe şehit edilen Filistinlileri "fare" gibi gösterdi. "Bunların hepsi İsrail'in suçu" yazılı alçak karikatürde, farelerin uçurumdan aşağıya atladığı görüldü. Ramirez bu karikatür üzerine büyük tepki aldı.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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