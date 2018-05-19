Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir.
AYRINTILAR GELİYOR...
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir.
AYRINTILAR GELİYOR...
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