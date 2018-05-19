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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençler ve sporcularla buluştuğu iftar yemeği sonrası konuşma yapıyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Gençlerimizden beklentimiz, hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmaları, gayret göstermeleridir.

AYRINTILAR GELİYOR...

  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 21:17
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