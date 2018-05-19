Babadan nafaka istenir

19 yaşındayım. Annemle babam, 10 yıl önce boşandı. Babamın maddi durumu iyi ama annem nafaka istemediği için zor geçiniyoruz.

Babamdan nafaka almak istiyorum. Harçlık olarak istediğimde vermeyeceğini söyledi. Bu konuda dava açabilir miyim? Zeynep

Müşterek çocuk için verilen iştirak nafakası çocuk 18 yaşına gelince sona erer. Bundan sonra çocuk masrafları için babasına nafaka davası açabilir. Eğer eğitiminiz devam diyorsa Türk Medeni Kanunu'nun 328/II Maddesi gereği "Eğitim Nafakası" talep edebilirsiniz. Bu madde, "Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler" şeklindedir. Eğitiminiz devam etmiyorsa dahi babanızın yardımı olmadan yoksulluğa düşüyorsanız Türk Medeni Kanunu'un 364. Maddesi gereği "yardım nafakası" talep edebilirsiniz. Bu madde de, "Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür" şeklindedir.



AYIPLI EV İADE EDİLİR

Peşin olarak 780 bin TL'ye, bilinen bir şirketten ev aldım. Ancak evde birçok sorun çıktı. Borular patladı, yerden ısıtma olduğu için taşlar çatladı. Bunun gibi 7-8 sorun var. Tamir etseler de aynı sorunla karşı karşıya kalıyorum. 'Ayıplı mal' diyerek dava açabilir miyim? Tarık Köse

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre; ayıplı mal "Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar" şeklinde tanımlanmıştır. Bahsettiğiniz ayıplar, daireyi kullandıkça sonradan ortaya çıktığına göre, bu ayıplar "gizli ayıptır" ve bu şekilde ortaya çıkan ayıplar için 5 yıl içinde dava açabilirsiniz. Fakat satılan konutun ayıbı tüketiciden, satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı işlemez. 5 yıl geçmiş olsa bile dava açabilirsiniz. Bu davada seçimlik olarak, ödediğiniz bedeli geri alarak sözleşmeyi feshetmeyi, bu konutun iade edilerek yerine aynı nitelikte ayıpsız bir konutun teslimini ya da meydana gelen ayıpların ücretsiz bir şekilde onarılmasını talep edebilirsiniz. Dava açmadan önce mutlaka tespit yaptırmanızı ve satıcıya durumu ihbar etmenizi öneririm.



Annemle babam 2 yıl önce ayrıldı. Geçen ay babamda kalırken habersiz arabasını aldım, kaza yaptım. Babam çok kızdı ve nafakamdan aracın kaza masrafını düşeceğini söyledi. Kaskolu olduğu halde bunu yapma hakkı var mı? Dava açacağımı söyledim. "Ne yaparsan yap" dedi. Eğer nafakamdan keserse, dava açabilir miyim?

Babanız bu bedeli nafakanızdan kesemez. Nafaka, sizin eğitim, bakım ve giderleriniz içindir ve babanız nafaka bedelinizden herhangi bir kesinti yapamaz. Nafakanın ödenmemesi halinde reşitseniz siz, değilseniz anneniz vasıtasıyla icra yoluna başvurabilir, nafaka ödememeden dolayı babanıza karşı icra ceza mahkemelerinde ceza davası da açabilirsiniz. İcra İflas Kanunu'nun 344/1. Maddesi "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklindedir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir husus, şikayet etmek istediğiniz aylık nafaka üzerinden 3 ay geçtiği takdirde şikayet hakkınız düşer ve bu hususu mahkeme re'sen dikkate alır.



AVUKAT FERİDE HİLAL İMAL