5 kampa hava harekatı

HAVA Kuvvetleri, sınır ötesinde önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. İnsansız Hava Araçları tarafından yapılan keşif çalışmaları sonucu, Kuzey Irak'taki terör yuvalarına operasyon düzenlendi. 5 kampın hedef alındığı operasyonda 12 hedef yerle bir edildi. Çok sayıda PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hüseyin KAÇAR
Hüseyin KAÇAR
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