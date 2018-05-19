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5 kampa hava harekatı

5 kampa hava harekatı
HAVA Kuvvetleri, sınır ötesinde önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. İnsansız Hava Araçları tarafından yapılan keşif çalışmaları sonucu, Kuzey Irak'taki terör yuvalarına operasyon düzenlendi. 5 kampın hedef alındığı operasyonda 12 hedef yerle bir edildi. Çok sayıda PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.


Hüseyin KAÇAR
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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