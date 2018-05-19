5 kampa hava harekatı

HAVA Kuvvetleri, sınır ötesinde önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. İnsansız Hava Araçları tarafından yapılan keşif çalışmaları sonucu, Kuzey Irak'taki terör yuvalarına operasyon düzenlendi. 5 kampın hedef alındığı operasyonda 12 hedef yerle bir edildi. Çok sayıda PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.





Hüseyin KAÇAR