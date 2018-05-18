Yenikapı'da tarihi miting

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Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de miting alanına geldiler