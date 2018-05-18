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Yenikapı'da tarihi miting

Yenikapı'da düzenlenecek "Kudüs Mitingi" için toplanmalar sürüyor. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen “Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine kısa süre kala alana girişler devam ediyor. Mitingin yapılacağı alana kurulan sahnede "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazıları asıldı ve iki dev ekran kuruldu. Meydanın bazı noktalarına ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler yerleştirildi. Miting alanına Başbakan Binali Yıldırım, MHP Lideri Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Destici geldi

Yenikapıda tarihi miting

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Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı. Miting alanına gelenler x-ray cihazlarının bulunduğu kontrol noktalarından geçerek giriş yaptı. Mitingi takip etmek için alana çok sayıda basın mensubu geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de miting alanına geldiler

  • 18 Mayıs 2018, Cuma 16:18
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