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Vatandaşın 'gaz'abı!

’da S.B. adlı vatandaş 4 milyon TL’lik aracıyla yola çıktı. Gaza bastı! Egzozdan çıkan yüksek ses, halkın öfkesine yol açtı. Vatandaşın şikayeti üzerine sürücü hakkında cezai işlem yapıldı

Vatandaşın gazabı!
Yurdum insanı egzoz sesine dayanamadı! İlginç olay 'da yaşandı. Samsun'un merkez İlkadım İlçesi'nde yaşayan S.B. adlı sürücü, 4 milyon TL'lik Lamborghini'si ile yola çıktı. Direksiyonun başına geçince hız pedalına bastı. Gaz yaptı. Ancak o gaz vatandaşın gazabına uğradı. Zira hız yüzünden egzozdan çıkan ses, kulakları patlattı. Bu duruma sinirlenen vatandaşlar üç kez 115 polis imdat hattını aradı. Egzozundan yüksek ses çıkan lüks otomobilin sürücüsünü şikayet edip suç duyurusu yaptı. İhbarı alan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de gaza bastı. 4 milyon TL değerinde olan S.B. yönetimindeki 34 KUL 68 plakalı otomobil, Kılıçdede kavşağında durduruldu. Otomobil sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.
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