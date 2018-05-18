;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ekonomik saldırı yapıyorlar
  2. 100 korumayla korktular

Tuğgeneral gözaltında

Tuğgeneral gözaltında
TSK'daki yapılanmasına yönelik temizlik soruşturmasının adresi bu kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ydı. Örgütün ihanet üssü olarak kullandığı adrese yönelik operasyonda 1'i tuğgeneral, 5'i albay toplam 100 subay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 22 ilde yürütülen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.


Yüksel TEMEL
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar