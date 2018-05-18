Tuğgeneral gözaltında

TSK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik temizlik soruşturmasının adresi bu kez Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ydı. Örgütün ihanet üssü olarak kullandığı adrese yönelik operasyonda 1'i tuğgeneral, 5'i albay toplam 100 subay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 22 ilde yürütülen operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yüksel TEMEL
Yüksel TEMEL
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