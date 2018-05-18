İsrail'e kötü haber! BM Gazze için harekete geçti

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayarak, Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti.
Ayrıntılar geliyor...
BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayarak, Gazze'deki olayları araştırmak için bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını kabul etti.
Ayrıntılar geliyor...
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