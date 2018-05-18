Canını kıymak isteyen genci, dürbünle izleyen vatandaşlar bu kadarına da pes dedirtti. Olay İstanbul Beylikdüzü'nde dün meydana geldi. 28 yaşındaki Hayrettin, yetkililerden kağıt toplama arabası istedi. Ancak kabul edilmedi. Bunalıma giren genç, 15 katlı binanın 14'üncü katındaki yangın merdivenini tırmandı, intihara kalkıştı. Çevredekiler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir saatten fazla merdivenlerde duran genç, yürekleri ağza getirdi. Hayrettin bir süre sonra ikna edildi. Yol kenarındaki banklara oturan kadın ile bir erkek intihar girişimini dürbünle izledi.
İnsanlık mercek altında!
İstanbul Beylikdüzü’nde 15 katlı binaya çıkan genç adam, intihara teşebbüs etti. Vatandaşlar olayı dürbünle izledi...
Etiketler: İstanbul , intihar , İstanbul Beylikdüzü
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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