Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'daki Kudüs mitinginde konuşuyor

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İstanbul Yenikapı'da "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingi düzenleniyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip ettiği mitinge, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katılıyor.