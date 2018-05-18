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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul'da sona erdi. Tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul'da sona erdi. Tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;


Cumhurbaşkanı , İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısının kapanışında, "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

Erdoğan, "Filistin sahipsiz değildir, sahipsiz değildir, sahipsiz değildir." diye konuştu.

"Zirvede 'nin hukuk dışı adımını ele aldık." diyen Erdoğan, "Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik." dedi.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 23:48
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