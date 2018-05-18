Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul'da sona erdi. Tarihi zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısının kapanışında, "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum." dedi.

Erdoğan, "Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir." diye konuştu.

"Zirvede ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık." diyen Erdoğan, "Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik." dedi.