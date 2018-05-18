100 korumayla korktular

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan sekiz askerin avukatı, müvekkillerinin Yunanistan'da kalmaktan "korktuklarını" açıkladı. Davaya ilişkin darbecilerin savunma ekibindeki hukuk profesörü Nikos Alivizatos, darbecilerin Türk ajanları tarafından kaçırılma endişesi duyduklarını dile getirdi. Alivizatos, 8 ismin kendilerine izin belgesi verilirse başka bir Avrupa Birliği ülkesinde ya da başka bir ülkeye yerleşmeye çalışacağını da belirtti. Oysa Yunanistan darbecilere "1 numaralı korunan hedef" misyonu verdi. Darbecilere Atina dışında, kamera ve telefonla izleme sağlanabilecek müstakil bir ev tahsis edildi.
24 SAAT GÖREV YAPIYORLAR
Evin korunması için ise 10'u keskin nişancı, 90 kadar polise görev verildi. Keskin nişancı polisler, 2 polis aracı ve 4 motosiklet de evin çevresinde 24 saat görev yapacak şekilde tahsis edildi. Firari darbecilerin korunması için helikopter bile verilmişti. Tüm bu önlemlere rağmen darbecilerin başka bir ülkeye gitmek istemesi "ABD'ye gitmek istiyorlar" şeklinde yorumlandı.
24 SAAT GÖREV YAPIYORLAR
Evin korunması için ise 10'u keskin nişancı, 90 kadar polise görev verildi. Keskin nişancı polisler, 2 polis aracı ve 4 motosiklet de evin çevresinde 24 saat görev yapacak şekilde tahsis edildi. Firari darbecilerin korunması için helikopter bile verilmişti. Tüm bu önlemlere rağmen darbecilerin başka bir ülkeye gitmek istemesi "ABD'ye gitmek istiyorlar" şeklinde yorumlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.