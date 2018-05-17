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davası

Orhan Baçaru, mahkemeye gitti. si ’nın “” isimli köpeğini, kendisine göstermediğini söyledi. Genç kız ise “Köpek 4 yıldır bende. İntikam almak istiyor” dedi

Marley davası
Eski sevgililer 'Marley' isimli köpek yüzünden birbirine girdi. İlginç olay Eskişehir'de meydana geldi. 22 yaşındaki Osman Orhan Baçaru mahkemeye gitti. Mart 2017'de internet üzerinden ilan vererek "" adlı köpeğini sahiplendirmek isteyen Ezgi Bölükbaşı ile iletişime geçtiğini ve anlaşıp hayvanı sahiplendiğini iddia etti. Ayrıca Bölükbaşı ile bir süre aynı evi paylaştığını belirten genç, yaklaşık bir yıl sonra ayrıldığı kız arkadaşının köpeği vermediğini ileri sürerek hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. sinin "Marley"e kendisi kadar iyi bakamadığını savunan Baçaru, "Marley benden öncesinde tasmasından çıkmamış bir köpekti. Benimle özgürlüğe kavuştu. Yanımda yürürken bile tasmasız gezerdi. Yaklaşık beş aydır göremiyorum onu. En azından iyi durumda olduğunu göreyim istiyorum ama buna da müsaade etmediler. O benim kızım. Ben onun, bensiz neler hissettiğini biliyorum. En son eve onu almak istediğimi söylemeye gittiğimde kapının arkasındaki seslerini duymanız lazımdı. Resmen ağlıyordu" dedi.


ise davacı 'nun kendisinden ayrıldıktan sonra intikam almak için bu yola başvurduğunu belirtti. Marley'i 3,5 aylıkken sahiplendiğini dile getirerek genç kız, "Marley yaklaşık 4 yıldır bende. Ayrıldığımız için şimdi Marley'i benden alarak acı çektirmek istiyor. Bir dönem sahiplendirmeyi düşünmüştüm. O dönemde Osman'la tanıştım ve sahiplendirmekten vazgeçtim. Osman'ın birkaç aşı karnesine adını yazdırıp kendini sahibi gibi göstermesi Marley'in gerçek sahibi olduğunu kanıtlamaz" dedi.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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