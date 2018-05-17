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Jeneratör faciası

Jeneratör faciası
İstanbul Şişli'de bir veterinerde, başhekim Selçuk Çömlek ve stajyer veteriner Burak Genç 11 Mayıs'ta baygın bulundu. İkili, hastaneye kaldırıldı. Genç, kurtarılmadı. Çömlek'in sağlık durumu ağır. Olayın elektrik kesintisi sonrası çalışan jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı tespit edildi.


Barış SAVAŞ
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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