Denizli'de kendisine 'Örümcek adam' ismini veren suç makinesi, polis tarafından yakalandı. Hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver Taşkın (25) her yerde aranıyordu. Polis, geçen Mart ayında yerini tespit etti. Eve, baskın yaptı. Taşkın kaçtı. Genç adam, sosyal medya hesabından "Spiderman gibiyim, uçarım, affetmem" yazdı. Emniyet güçleri, dün düzenlediği operasyonda Taşkın'ı yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.