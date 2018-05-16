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Katilinin fotoğrafını çekmiş

Katilinin fotoğrafını çekmiş
Suriye'deki iç savaştan kaçıp Konya'ya gelen Malek El Khatib (18), 2 gün önce 'daki kız arkadaşını rahatsız ettiği gerekçesiyle mezarlıkta tartıştığı arkadaşı İbrahim El Hatip'i (19) katletti. Öldürülen Suriyeli gencin cep telefonu incelendi. 'in, ölmeden saniyeler önce, arkadaşıyla birlikte darp etmeye çalıştığı katilinin fotoğrafını cep telefonu ile çektiği belirlendi. Telefondaki fotoğraflardan yola çıkılarak yakalanan Malek El Khatib, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halit TURAN
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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