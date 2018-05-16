Matematik öğretmeni olan İpek Onaran, triatlon sporundaki başarılarıyla göz dolduruyor. Onaran, "11 yaşımda triatlona geçtim. 9.34.42 saniye ile 2. olarak 14 Ekim'de Hawaii'deki Ironman Dünya Şampiyonası'na katılmayı hak kazandım. (Türkler arasında en iyi derece)" dedi.
Gururumuz İpek
Etiketler: Triathlon
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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