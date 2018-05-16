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Gururumuz İpek

Gururumuz İpek
Matematik öğretmeni olan İpek Onaran, triatlon sporundaki başarılarıyla göz dolduruyor. Onaran, "11 yaşımda triatlona geçtim. 9.34.42 saniye ile 2. olarak 14 Ekim'de Hawaii'deki Ironman Dünya Şampiyonası'na katılmayı hak kazandım. (Türkler arasında en iyi derece)" dedi.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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