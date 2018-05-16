Erdoğan, Merkel ve Ruhani ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN'IN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider görüşmede, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş teatisinde bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, uluslararası camianın BM nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi. Görüşmede mevcut tablonun soruna çözüm bulunmasını zorlaştırdığı da vurgulandı. Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere değinen iki lider, gerek ilişkilere ivme kazandırılması, gerek bölgesel konularda fikir teatisi için yakın temasta olma konusunda mutabık kaldılar.

RUHANİ İLE DE FİLİSTİN'İ KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle telefonda görüştü.

KUDÜS GERGİNLİĞİ GÜNDEMDEYDİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef alması neticesinde bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı.

TELEFON TRAFİĞİ DEVAM EDECEK

Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir Es Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile de aynı çerçevede birer telefon görüşmesi yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak telefon trafiğinin devam edeceği kaydedildi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü.