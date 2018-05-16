İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Atay, ifadesi alınmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Barış Atay gözaltına alındı
Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: barış atay , vatan caddesi , İstanbul
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